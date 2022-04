Roma, i Friedkin pazzi per i tifosi. La loro strategia ha riportato entusiasmo

Poi i tifosi, incredibili in questa stagione nel supporto alla squadra. Un bagno d'amore che ha sconvolto positivamente i Friedkin che non si aspettavano di vivere un clima del genere, un legame alla squadra così forte. Avendo acquistato la Roma durante la pandemia, con gli stadi chiusi, non potevano aspettarsi un bagno d’amore così grande: per tutta la stagione hanno assistito allo stadio pieno (a seconda delle varie capienze imposte dal Governo) e sono andati incontro ai tifosi anche sui prezzi. Biglietto a un costo minore rispetto al passato per garantire sempre grande affluenza e il giusto supporto agli uomini di Mourinho. I tifosi stanno apprezzando i Friedkin per come sono riusciti a entrare in sintonia con l’ambiente giallorosso. Non solo per la politica dei prezzi ma anche per il sostegno alla capitale con le tante iniziative di Roma Cares, poi il riavvicinamento a Francesco Totti, la valorizzazione del vecchio stemma e, naturalmente, l’ingaggio di Mourinho. Un trofeo già in questa stagione consacrerebbe questa sinergia.