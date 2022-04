La Roma vola a Milano: Mourinho perde Cristante, out con l’Inter VIDEO

ROMA - È il momento chiave della stagione, la Roma si gioca tutto in queste partite di campionato e Conference League. Questo pomeriggio alle 17 la Roma ha preso un volo dal Terminal 5 di FIumicino per volare a Milano dove domani pomeriggio affronterà l'Inter di Inzaghi. Mourinho è costretto a fare a meno di Bryan Cristante: il centrocampista non è partito con la squadra per Milano e non sarà a disposizione della sfida di domani pomeriggio. Oltre a lui, assenti per squalifica anche Zaniolo e Fuzato, entrambi squalificati. Con la squadra è partito anche Leonardo Spinazzola, ansioso di poter dire la sua in campo entro la fine della stagione.