Tiago Pinto: "Vogliamo una Roma vincente. Rinnovo Mkhitaryan? Nessun problema"

Come si è avvicinato Mourinho a questa partita?

“Penso che Mourinho debba parlare tanto durante la stagione, però quest’anno parliamo troppo perché abbiamo un impegno europeo e la UEFA ci obbliga. Oggi Mourinho vuole vincere a tutti i costi, l’ho sentito molto carico per la partita odierna”.

Quali sono i vostri piani sul mercato?

“Se posso prendere un centrocampista come te (rivolto ad Ambrosini, ride ndr). Dobbiamo vedere come finiamo, possiamo andare in tutte le competizioni d’Europa. Dobbiamo vincere le partite che ci restano, la strategia che abbiamo è chiara dall’inizio e questo non cambierà”.

Novità sul rinnovo di Mkhitaryan?

“No, capisco le vostre domande ma non voglio parlare di mercato prima del match. La voglia delle parti è la stessa dell’anno scorso, c’è una tempistica che abbiamo definito e non ci sono problemi”.

Come lavora insieme a Mourinho per progettare il futuro?

“Sappiamo che il contributo di Mourinho è anche fuori dal campo, abbiamo bisogno di costruire una squadra professionista. Abbiamo una chimica molto importante, ogni giorno vedo la Roma e non ho dubbi che sarà più preparata per vincere. Quando mi chiedono com’era la Roma pochi mesi fa, io dico che serve tempo. Siamo tutti più consapevoli di Mourinho, stiamo costruendo un club che in futuro sarà molto vicino a vincere di più di quanto fatto in passato”.