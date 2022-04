Roma, la spinta di Friedkin per l'impresa

Dan Friedkin spinge la Roma . Ieri mattina il presidente ha assistito a bordo campo alla rifinitura, prima della partenza della squadra per Leicester. Ha parlato con Mourinho e il suo staff, ha salutato i giocatori, si è informato sulle loro condizioni fisiche. Il patron ci tiene molto a questo trofeo e ha voluto far sentire la sua presenza. Non è capitato spesso, soprattutto in questa stagione, ma alla vigilia di questa partita il texano ci teneva a dare la carica ai giocatori. Stasera con il figlio Ryan sarà in tribuna al King Power Stadium di Leicester, probabilmente arriverà con un volo privato. Sarebbe il primo trofeo della sua gestione, il modo migliore per preparare una Roma competitiva per la prossima stagione.

Carichi

Il presidente ha assistito all’allenamento accanto a Tiago Pinto, che poco dopo è partito con la squadra. Prima di lasciare il campo Friedkin ha fatto un in bocca al lupo alla squadra. Il presidente ha trovato i giocatori molto carichi, alla fine della seduta alcuni di loro si sono sfidati sui calci piazzati e l’allenamento sembrava non dover finire mai. Mourinho è apparso visibilmente soddisfatto dell’intensità della rifinitura. Maitland-Niles e Spinazzola hanno svolto lavoro differenziato, ma alla fine sono partiti per Leicester con i compagni. Per l’azzurro è la prima convocazione europea da quando ha recuperato dall’infortunio al tendine d’Achille del luglio scorso. In mattinata era stato allertato Maissa Ndiaye, difensore senegalese della Primavera, 20 anni. Era stato richiesto anche un visto per l’Inghilterra, ma alla fine non è stato necessario farlo partire. Mourinho ha tutta la rosa a disposizione per la partita che vale la stagione, anche Cristante ha recuperato e sta bene. Le indicazioni dell’ultimo allenamento, dedicato molto alla parte tattica prima di scendere in campo, fanno pensare all’utlizzo di Zaniolo da titolare, leggermente piu? arretrato rispetto ad Abraham, per avere più campo, sfruttare le sue accelerazioni e mettere in difficoltà il Leicester in velocità. Proprio ieri è stata resa nota una lunga intervista di Nicolò a The Athletic. com, dall’infanzia al doppio infortunio fino alla sua vita romana e al rapporto con Mou. «Vincere il Pallone d’Oro è il sognodi ogni calciatore. E’ durissima, ma perché no?».

Presenti

Dan Friedkin non si è visto spesso a bordo campo da quando, nell’agosto 2020, ha rilevato la Roma. In passato lui e il figlio erano soliti salire sulla torretta di tre metri installata a fianco al campo, per seguire i movimenti della squadra dall’alto e per avere una panoramica a 360 gradi. Gli uffici che si sono fatti ristrutturare a Trigoria, uno accanto all’altro, hanno un terrazzo che si affaccia direttamente sui campi di allenamento. Arredamento di design, un camino e anche una palestra adiacente alla stanza di Ryan. Accanto ai loro uffici ci sono quelli di Tiago Pinto e di Mou. La Roma rientrerà direttamente nella notte tra giovedì e venerdì. Con due ore e mezzo di volo, il ritorno a Trigoria è previsto alle 3.30. Mourinho probabilmente imporrà ai giocatori di dormire presso il centro sportivo. Domenica c’è già il Bologna.