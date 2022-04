Zaniolo: “Sogno il Pallone d’Oro. Futuro all’estero? Perché no”

ROMA - Nicolò Zaniolo si è raccontato in una lunga intervista al TheAthletic.com, parlando dell’ esordio al Bernabeu, della prima convocazione in Nazionale, degli infortuni, del rapporto con Mourinho e dell’esclusione dal Mondiale. Queste le sue parole:

Se non fossi diventato un calciatore cosa avresti fatto? Credi saresti andato a lavorare nel bar di tuo padre? “Molto probabilmente sì. Per motivi sportivi la scuola non l’ho potuta finire, quindi forse avrei intrapreso quella strada lì per poi magari intraprendere un’altra strada”.

Hai detto che tuo padre era un calciatore, ti ricordi una partita in particolare che ha lasciato qualcosa in te? “Sì, avevo 12-13 anni ed ero andato a vedere Carrarese-Viterbese, una partita di Lega Pro. Si giocavano i playoff se non sbaglio e mio padre fece gol di rovesciata. Esultai come un pazzo, era il mio idolo”.

La prima maglia? “Ne avevo molte di mio papà. La prima che ho scambiato è stata con Modric al Bernabeu per il mio esordio. Lui era in lizza per il Pallone d’Oro e come un bambino gli ho chiesto la maglia”.

Com’è il bar di tuo padre?

“La città è molto piccola, ci sono due strade principali e in una di queste c’è il nostro bar. Ci sono tanti turisti e il bar è in una posizione strategica, perché attira sia le persone del posto sia quelle che attraccano per vedere la città”.

Avresti mai immaginato di raggiungere questi livelli in così poco tempo? Avevi solo 18 anni quando è arrivata la prima convocazione in nazionale maggiore…

“Non avrei mai immaginato arrivasse così presto, però era il mio sogno e ci speravo. L’esordio al Bernabeu è stato incredibile, il poter giocare contro grandi campioni. Due mesi prima ci giocavo solo alla Play Station. Il giorno della partita invece il mister mi chiese se fossi pronto e io dissi di sì, anche se in realtà non mi sentivo davvero pronto. Ho fissato il soffitto sin dalle 11 di mattina, avevo accanto Fuzato e mi ricordo che pensai a quanto fosse fortunato nel non avere tutta la pressione che invece stavo sentendo io!”.

Il viaggio dall’albergo allo stadio com’era?

“Come un turista che va a vedere Madrid per la prima volta. Quando ho visto tutte quelle persone al Bernabeu vestite di bianco e cantare l’inno mi sono emozionato”.

E dopo il fischio d’inizio?

“Quando l’arbitro fischia pensi solo al campo, a quello che ti dice il mister. Non pensi più alle cose esterne, ma solo a quello che devi fare. Il pre partita è stato emozionante e quando l’arbitro ha fischiato ho solo pensato a godermi il momento, a divertirmi”.

C’era un compagno che ti ha dato un consiglio particolare?

“C’era Daniele, anche Alex, Dzeko. Loro mi hanno rassicurato, non era facile giocare la prima partita in Champions League. Mi hanno detto che se il mister mi aveva scelto per giocare era perché aveva visto qualcosa in allenamento ed ero pronto per farlo. Daniele mi disse di guardare indietro, verso di lui, se mi fossi trovato in difficoltà”.

Dove eri quando Mancini ti ha convocato la prima volta?

“Era un weekend, c’era la sosta ed io ero tornato a La Spezia. Era un sabato, ero con i miei amici a mangiare una pizza e su Sky Sport c’era l’ultima ora con i convocati di Mancini e il mio nome. Pensavo fosse un errore, che fosse l’Under 21. Invece continuavo a leggere il mio nome e poi ho ricevuto la chiamata del team manager della nazionale che mi diceva di andare a Coverciano il giorno dopo per la convocazione. Ero incredulo, ho chiamato subito mio padre in lacrime. Lui non ci credeva, pensava fosse uno scherzo”.

Com’è stato il primo giorno a Coverciano con la nazionale maggiore?

“In nazionale c’è l’usanza di salutarsi tutti insieme, una volta arrivati. Io ero un ragazzino in mezzo a Chiellini, Bonucci, gente importante. L’appuntamento era alle 13, io invece mi presentai un’ora prima perché avevo paura di arrivare per ultimo e di dover salutare uno per uno tutti i giocatori. Avevo paura pensassero “Ma chi è questo?”. Per evitarlo sono arrivato per primo. Poi la sera c’è un’altra usanza per i giocatori convocati per la prima volta, quella di alzarsi dal tavolo per cantare. Mi si era chiuso lo stomaco, alla fine ho cantato “Senza pagare” di J Ax. Mi tremava la voce”.