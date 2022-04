Mourinho, Rodgers e la bottiglia di vino: il siparietto dopo Leicester-Roma

ROMA - La Roma e il Leicester non vanno oltre l'1-1 nella semifinale d'andata di Conference League. Le due squadre si giocheranno quindi il passaggio alla finale di Tirana nella sfida di ritorno all'Olimpico. Al termine del match i due tecnici sono intervenuti ai microfoni dell'Uefa, ma quando è arrivato il momento di Rodgers si è "intromesso" Mourinho interrompendo il tecnico ed esclamando: "Brendan mi ha regalato il miglior vino bianco che ci possa essere!". Ha sorriso il tecnico del Leicester, amico dello Special One dai tempi della loro avventura al Chelsea che ha risposto scherzando: "Anche molto costoso!". È usanza infatti in Inghilterra bere un bicchiere di vino tra gli allenatori avversari o regalarsi una bottiglia. All'Olimpico Mourinho farà gli onori di casa, accogliendo il tecnico nel migliore dei modi.