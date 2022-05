Spinazzola, rientro rimandato: ecco quando può scendere in campo

ROMA - Per gran parte della partita ha sperato in un bel risultato della sua Roma per poter finalmente tornare in campo, ma alla fine Leonardo Spinazzola ha dovuto indossare nuovamente la tuta e risedersi in panchina. Il terzino giallorosso finalmente è pronto per cominciare a mettere minuti nelle gambe, in modo graduale nel corso degli ultimi spezzoni delle partite: ieri contro il Bologna per venti minuti si è riscaldato a bordocampo sperando di poter rientrare in campo a 367 giorni di distanza dall'ultima volta con la maglia giallorossa.