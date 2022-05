Leicester, il piano di Rodgers: ecco la carta anti-Mourinho

ROMA - Il 2 maggio a Leicester è una sorta di Natale calcistico, da sei anni a questa parte: è il giorno in cui la squadra del 2016 vinse aritmeticamente la Premier League, dopo una cavalcata incredibile e forse irripetibile. E’ dunque comprensibile che ieri il sito del club proponesse un lungo articolo che ricordasse l’impresa di Claudio Ranieri e dei suoi giocatori, lasciando in secondo piano almeno per qualche ora la semifinale contro la Roma. La nostalgia per assurdo può diventare una spinta motivazionale per quelli che c’erano già allora: in particolare Jamie Vardy, tornato titolare dopo il lungo infortunio giusto giovedì scorso, che sogna all’Olimpico il primo gol in carriera in Conference League.

Vardy, la carta anti-Mourinho Brendan Rodgers, l’allenatore che ha fatto l’impossibile per recuperarlo, ne sta gestendo con cura il corpo. Dopo i 62 minuti da fantasma contro la Roma, Vardy ha esplorato il campo del Tottenham per 23 minuti domenica. Dopodomani però sarà in campo, stavolta a tempo pieno, avendo beneficiato di una settimana completa di allenamenti. La speranza degli inglesi di Leicester è che l’inglese della Roma, Chris Smalling, gli permetta di sprigionare il suo potenziale offensivo, che è basato soprattutto sulla velocità. Vardy ha segnato l’ultimo gol il primo marzo contro il Burnley, subito dopo essere tornato da un malanno muscolare e appena prima del guaio al ginocchio. E’ evidente che a 35 anni non sia più affidabile come ai tempi di Ranieri. Ma resta un centravanti molto pericoloso quando può sgusciare da uno spazio aperto. «L’ho risparmiato un po’ contro il Tottenham - ha chiarito Rodgers - per averlo al massimo all’Olimpico. Era importante per lui aggiungere minuti nelle gambe. Sono sicuro che pian piano potrà darci di più in partita».