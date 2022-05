Stadio Roma, un diritto di cittadinanza

Se l’Olimpico di una semifinale di Conference vi ha conquistati, potete facilmente intuire quanto conti per la Roma la costruzione di uno stadio di proprietà. L’elemento finanziario, per un bilancio alla ricerca incessante di equilibrio, si specchia nell’esempio di giovedì scorso: i 2,5 milioni incassati dai Friedkin per la partita contro il Leicester potrebbero essere moltiplicati in un’arena da vivere sette giorni a settimana con la disponibilità esclusiva dei ricavi, a cominciare dal cosiddetto food and beverage. Le infrastrutture sono un presupposto insostituibile di crescita aziendale, per tutti i club italiani. Sono la strada obbligata per rimettersi in corsa con i Paesi più evoluti.