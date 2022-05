Roma, 160 sampietrini personalizzati venduti per solidarietà

ROMA - Il giusto connubio tra originalità e storia, con un occhio speciale rivolto alla solidarietà. Un successo l’iniziativa dell’Aeterna Design, in collaborazione con l’AS Roma, che ha prodotto degli oggetti di design utilizzando la famosa pietra di basalto, comunemente definito “sampietrino”. “Dal 16 marzo scorso ad oggi sono stati già venduti più di 160 complementi di arredo. "Devo essere sincero, non ci aspettavamo una tale risposta dal pubblico. Avevamo un business plan in cui si prevedeva di vendere 2/3 prodotti al giorno. Questo boom di vendite ci ha colto di sorpresa e infatti in breve i sampietrini sono andati sold-out”, le parole di Alfredo Visca, fondatore dell’azienda produttrice.