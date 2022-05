Zeman, stoccata a Mourinho: "Roma in finale? Vuol dire che la Conference League è di basso livello"

ROMA - Zdenek Zeman festeggia oggi 75 anni. Tanti messaggi di auguri sono arrivati al tecnico del Foggia, ex allenatore tre le tante squadre di Lazio e Roma. Oggi il boemo è tornato a parlare della Roma, ma lo ha fatto lanciando delle frecciate al suo allenatore: "Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? E' un segno del livello di quella coppa, che è molto basso", le parole di Zeman a 'Un giorno da Pecora' su Radio1.

I contrasti da Zeman e Mourinho sono noti, l'ultima polemica era scoppiata lo scorso marzo quando dopo un'intervista del boemo, lo Special One non aveva voluto commentare le sue dichiarazioni: "Non rispondo a chi ha vinto solltanto due serie B", aveva detto. Domani il tecnico portoghese interverrà alle 16 in conferenza stampa, e chissà che non possa arrivare una nuova replica alle parole dure di Zeman.