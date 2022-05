Benatia in visita a Trigoria: "Alla Roma momenti indimenticabili"

ROMA - Mehdi Benatia questo pomeriggio ha visitato il Fulvio Bernardini. L'ex difensore giallorosso ha fatto visita a Trigoria per incontrato il general manager Tiago Pinto e fare un tuffo nel passato: indimenticabile per i tifosi la sua stagione in giallorosso nel 2013: prestazioni solide e di qualità, cinque gol e una cessione dolorosa per fare i conti con il fair play finanziario. La sua avventura alla Roma è durata solamente una stagione, poi la cessione al Bayern Monaco per 30 milioni di euro. Oggi il ritorno a Trigoria: “Con grande emozione dopo tanti anni sono tornato a Trigoria. Nostalgia e un vero piacere tornare in questa città incredibile, in cui ho vissuto momenti indimenticabili. Grazie ai dirigenti a tutti i membri del club per il caloroso benvenuto. Grazie per questa maglia, con i colori che ho indossato con orgoglio”, ha scritto il marocchino sui social.