Roma, il progetto delisting dalla Borsa dei Friedkin va avanti: documenti alla Consob

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale integrale: "Houston, 17 maggio 2022 - Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”) comunica di aver depositato in data odierna presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) – ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 3, del TUF e dell’art. 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il “Documento di Offerta”), destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall’Offerente ai sensi dell’articolo 102 del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti (l’“Offerta”) sulla totalità delle azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. (l’“Emittente”) – società con azioni quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – emesse alla data della comunicazione dell’Offerente ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF, e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti (la “Comunicazione”), pubblicata in data 11 maggio 2022 (la “Data della Comunicazione”), dedotte (i) le complessive n. 545.881.425 azioni ordinarie detenute, direttamente e indirettamente, dall’Offerente alla Data della Comunicazione, rappresentative di circa l’86,80% del capitale sociale dell’Emittente e (ii) le azioni oggetto di acquisto nel contesto del c.d. “Programma di Stake-Building” richiamato nella Comunicazione, di cui n. 9.190.001, pari a circa l’1,5% del capitale sociale dell’Emittente, acquistate successivamente alla Data della Comunicazione e sino alla data del presente comunicato inclusa". Poi la nota si conclude: "Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla Comunicazione, pubblicata sul sito internet dell’Emittente (www.asroma.com) nonché sul seguente sito web: https://assist.asroma.com/, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, le condizioni, i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta".