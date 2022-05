Totti, oggi l’incontro con Dybala per convincerlo ad andare alla Roma

ROMA - Adrenalina per la finale di Conference League che si giocherà mercoledì a Tirana, ma anche tanta voglia di vedere Totti questa sera in campo a San Siro per l'Integration Heroes Match, partita il cui ricavato verrà in parte devoluto alla Samuel Eto’o Foundation e alla Slums Dunk ODV, associazioni che si occupano di creare opportunità di crescita e istruzione attraverso lo sport.

Sarà bello vedere Totti in campo insieme a tanti campioni come Messi, Pirlo, Filippo Inzaghi, Sneijder, Julio Cesar e Zanetti, ma soprattutto i tifosi aspettano che l'ex capitano mantenga la promessa su Dybala. La Joya sarà in campo con l'ex numero dieci giallorosso che qualche giorno fa aveva detto: "Vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, lunedì lo incontro. Gli dirò tante cose, poi giocheremo insieme. Qualche cosa gliela metterò in testa, almeno cercherò di farlo. Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea. Sarebbe una pazzia se dicessimo che non piacerebbe”.

Questa sera quindi Totti parlerà con Dybala, gli racconterà di Trigoria, dell'entusiasmo della tifoseria e di quanto la Roma con Mourinho potrà crescere in questi anni insieme anche a lui. E chissà che Totti non possa anche offrirgli anche la sua numero 10, una maglia che da quando ha smesso col calcio non ha più vestito nessuno. Per la Joya potrebbe essere uno stimolo in più per accettare la scommessa Roma.