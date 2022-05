ROMA - Lo stadio Olimpico si prepara alla grande finale di Conference League. Work in progress nello stadio che domani sera ospiterà circa 50mila tifosi romanisti per la finale contro il Feyenoord. Tanti tifosi hanno acquistato il biglietto a 5 euro (parte in beneficenza) per assistere tutti insieme alla finale "come una partita vera". Ecco, oggi l'Olimpico si sta rifacendo il look con l'installazione di diversi maxischermi che serviranno ai tifosi per tifare i giallorossi impegnati a Tirana.