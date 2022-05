Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi anche a Tirana

Il Corriere dello Sport-Stadio con i tifosi della Roma. Un’iniziativa speciale del nostro giornale per seguire i tantissimi sostenitori giallorossi che oggi saranno a Tirana per essere vicini alla squadra di Mourinho per la finale di Conference League con il Feyenoord: oggi sarà possibile trovare in edicola il Corriere dello Sport-Stadio anche in Albania. E’ una giornata speciale, unica, indimenticabile e vogliamo viverla accanto a voi: per seguire il popolo giallorosso anche in trasferta abbiamo portato a Tirana il giornale oggi in edicola attraverso la attraverso la collaborazione con Panorama Sport, il quotidiano sportivo del Paese. Nel nostro speciale anche l'editoriale del direttore Jetmir Halilaj, che racconta la grande emozione di Tirana, oggi capitale europea del calcio, città orgogliosa di accogliere un evento internazionale così importante. Anche noi siamo con voi a Tirana.