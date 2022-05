Roma, dopo il Tottenham amichevole contro il Barcellona

ROMA - La vittori della Conference League porterà alla Roma più successo e l'aiuterà ad alzare l'asticella per la prossima stagione. A partire da luglio, durante la preparazione. Per la Roma si prospetta un’estate da top club, considerato il livello delle amichevoli che la società sta organizzando in vista della prossima stagione: oltre a disputare la I-Tech Cup contro il Tottenham il prossimo 30 giugno in Israele, a Trigoria è arrivato anche l'invito per il trofeo Gamper che si disputerà a Barcellona il 6 o il 7 agosto. Un ulteriore impegno di livello per testare la nuova Roma e valutare anche i nuovi acquisti di mercato.