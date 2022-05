Smalling, clausola sul contratto: Tiago Pinto non dovrà trattare il rinnovo

ROMA - Chris Smalling è stato uno dei migliori giocatori della stagione. Il centrale inglese ha messo alle spalle gli infortuni che lo avevano fermato per gran parte della scorsa stagione e adesso si è nuovamente consacrato come pilastro della difesa ma anche dello spogliatoio giallorosso. Smalling ha il contratto in scadenza nel 2023, ma non avrà bisogno del rinnovo del contratto: nei precedenti accordi infatti esiste anche una clausola di rinnovo automatico per un'altra stagione (a 3 milioni netti) che si attiverà dopo un certo numero presenze, probabilmente venti. Una grana in meno per Tiago Pinto che dovrà lavorare sui rinnovi di Zaniolo, Spinazzola e Cristante, in scadenza nel 2024.