Fernando Santos risponde a Mourinho: “Rui è ‘San Patrizio’ anche in nazionale”

ROMA - Mourinho ha più volte lodato la stagione di Rui Patricio , portiere tra i protagonisti della vittoria della Conference League e della qualificazione all'Europa League: “Ormai è ‘San Patricio’ anche se qualche eretico dice che non è titolare in nazionale perchè avrebbe fatto una brutta stagione”.

Il Ct della nazionale portoghese, Fernando Santos, alla prestazione della sua squadra in conferenza stampa al termine della gara di ieri vinta 4-0 contro la Svizzera ha parlato proprio del portiere, ieri titolare in nazionale: "Rui Patricio è uno dei titolari di questa nazionale e anche oggi ha dato il massimo". Poi si è lasciato scappare la battuta: "Ho letto che Mourinho ha detto che è il San Patrizio di Roma. In Portogallo lo è già da molto tempo".