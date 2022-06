Matic ripreso sul treno: la gaffe dell'uomo che non sapeva chi fosse

ROMA - Un simpatico aneddoto ha coinvolto nel 2019 Nemanja Matic, presto nuovo giocatore della Roma. Il Manchester United di Matic e Pogba era in treno per una trasferta di Premier. La carica del gruppo in vista del match ha esaltato un po' troppo il gruppo di ragazzi che sul vagone stava facendo un po' troppo rumore, a tal punto che un australiano ha cominciato a rimproverarli. L'uomo ha ripreso soprattutto Matic e Pogba, ignaro però di chi fossero. A tal punto che quando i due giocatori sono andati verso di lui per scusarsi e chiedergli se volessero una foto, l'australiano pensava che gli stessero proponendo di scattargliene una a lui e sua moglie che era seduta accanto.