Mourinho: “Senza empatia non c’è felicità. Invecchiando mi sento più umano”

ROMA - Due ore intense di lezione quelle di José Mourinho agli studenti dell’Università di Lisbona per la 'High Performance Football Coaching". Lo Special One ha trattato tantissimi argomenti, a cominciare dal suo nuovo stile da tecnico: "L'empatia con i calciatori è fondamentale. Siamo in un periodo in cui tutti cercano di trovare la "ricetta perfetta", alcuni pensano che il segreto sia l'innovazione tattica o fare qualcosa di nuovo negli allenamenti, ma senza empatia non c'è felicità, soprattutto quando non si hanno giocatori incredibili. Il rapporto umano è, e sarà sempre, fondamentale. Io oggi mi sento più umano e meno egoista, invecchiando do più importanza al processo effettuato".