Roma, Farias frena: c’è Guedes 

ROMA - Tiago Pinto vuole costruire il prima possibile la nuova Roma ed è tra i direttori sportivi più attivi in questo avvio di mercato estivo. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Matic che dovrà sostenere le visite mediche di idoneità sportiva e poi firmare il contratto, adesso il general manager portoghese vuole cercare di chiudere altri due colpi per anticipare la concorrenza e potersi concentrare su altre operazioni. Pinto fin qui si è soprattutto concentrato sul rafforzamento della panchina. Mourinho nel corso della stagione ha più volte sottolineato la poca esperienza (e qualità) dei giocatori che aveva tra le riserve, proprio per questo il club sta lavorando su giocatori che possano essere vere e proprie alternative ai titolari nei vari reparti scoperti.

Bloccati

Come Zeki Celik e Ola Solbakken. Il turco del Lilla sarà a tutti gli effetti un titolare aggiunto della fascia destra: il terzino non può essere considerato una riserva, ma si alternerà con Karsdorp affinché Mourinho possa avere sempre un esterno fresco e abile sia nella fase di copertura che di spinta. Tiago Pinto ha trovato l’accordo con il giocatore di 25 anni (quinquennale a due milioni a stagione), adesso sta lavorando con il Lilla per trovare il giusto accordo con possibile chiusura sui 9-10 milioni. Accordo economico trovato anche con Solbakken che è a un passo dalla Roma e sarà l'alternativa all'attaccante di destra: si lavora sul conguaglio da dare al Bodø (che lo perderà a zero a dicembre), intenzionato a tenere il ragazzo per i preliminari di Champions League in programma a luglio. Da registrare anche l’indiscrezione legata a Dries Mertens, che è svincolato dal Napoli ed è stato offerto anche a Trigoria.

Farias e Guedes

Insomma, Tiago Pinto sta lavorando tanto per dare a Mourinho una doppia chance per ogni ruolo. Sulla trequarti il vice Pellegrini potrebbe essere Farias, sebbene il suo agente abbia già confermato la preferenza: «Facundo vorrebbe giocare nel Porto - ha dichiarato a TSF - È un club che può servire da trampolino di lancio per poi raggiungere le migliori squadre del mondo. Fino a venerdì aspettiamo una proposta del Porto tramite intermediari che ho inviato in Europa. Abbiamo anche un’offerta dalla Roma, ma onestamente preferiamo il Porto». Sulla sinistra invece il nome caldo resta quello di Gonzalo Guedes: ad avvalorare il pressing di Pinto sul Valencia è la stessa radio ufficiale del club spagnolo che ha confermato l’interessamento dei giallorossi e del Wolverhampton. Resta una operazione complicata per i costi (30 milioni) ma che potrebbe essere agevolata dall’inserimento di una contropartita tecnica, come uno tra Carles Perez, Diawara o Villar.

Le uscite

A proposito, le cessioni sono una necessità per il general manager che è in costante contatto con agenti e club per cercare di sfoltire una squadra con tanti giocatori fuori dai piani di Mourinho. Cessioni che dovranno portare a recuperare circa 50-60 milioni da reinvestire nel mercato in entrata. Tredici giocatori sono in uscita da Trigoria e Tiago Pinto spera di poterli piazzare tra giugno e luglio, prima dell’inizio del nuovo campionato. Carles Perez piace al Villarreal, Diawara in Bundesliga, Kluivert invece può restare in Francia. Non al Nizza che chiede un significativo sconto sui 14,5 milioni pattuiti a inizio stagione, bensì al Monaco che invece ha confermato la volontà di prenderlo a prezzo pieno. Veretout continua a flirtare col Marsiglia che per il momento non sta avanzando proposte convincenti, El Shaarawy è la tentazione di Galliani per il suo Monza.

L'ex

Intanto Paulo Fonseca, che ha allenato la Roma prima di Mourinho, sta trattando con il Lilla. Proprio la squadra di Celik. Potrebbe ricominciare dalla Francia dopo l’anno sabbatico.