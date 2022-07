Roma, via al raduno: Zaniolo a Trigoria ma non si ferma dai tifosi VIDEO

ROMA - Si apre ufficialmente la stagione della Roma, oggi il Fulvio Bernardini tornerà a riempirsi con il ritorno dei giocatori e l’inizio dei grandi preparativi in vista del 14 agosto. Primo giorno di scuola per la squadra di José Mourinho che ieri ha svolto le visite mediche di idoneità sportiva e che da questa mattina si ritroverà in campo per cominciare a fare sul serio: da oggi fino a venerdì infatti sono in programma doppie sedute di allenamento, per cominciare subito forte e carburare in vista della vera e propria preparazione che si terrà in Portogallo.