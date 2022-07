Roma, ufficiale Celik: “Non mi arrendo mai, lotterò sempre in campo”

ROMA - La Roma ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Zeki Celik. Il terzino nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dei francesi del Lille e ha firmato un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. “Per me è un onore giocare per un Club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra. Mi sento pronto e concentrato, non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo”, sono state le prime parole di Celik in giallorosso.