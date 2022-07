Roma, Berardi sullo stadio a Pietralata: "Entro il 2026 si può”

ROMA - Il Ceo della Roma Pietro Berardi è intervenuto a margine della presentazione del Tour dell'Olimpico con la Coppa vinta dalla squadra giallorossa in Conference League. Queste le sue parole sul progetto stadio della Roma: "Una premessa molto importante: voglio ringraziare il sindaco e il suo staff, ci siamo trovati bene all’inizio ed è stata una bella collaborazione. Adesso la palla è sul campo della Roma per dimostrare che le aspettative che abbiamo generato serviranno per fare lo stadio. La possibilità di fare lo stadio entro il 2026 c’è, dovremmo lavorare molto ma per ora tutto è andato bene. Ringrazio il Sindaco e la squadra. Era importante fare l’annuncio oggi qui, è una data importante ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo al lavoro".