Roma, lo stadio a Pietralata entro il 2026. Ecco l'area dove sorgerà l'impianto FOTO-VIDEO

ROMA - "Potrebbe essere possibile costruire lo stadio entro il 2026". Le dichiarazioni del Ceo della Roma Pietro Berardi, così come il comunicato congiunto tra il club giallorosso e il Comune, hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi. La Roma quest'oggi ha comunicato di aver individuato in sinergia col Campidoglio l'area per la costruzione del nuovo impianto. Sorgerà a Pietralata, tra via dei Monti Tiburtini e la stazione Tiburtina, in un'area pubblica di proprietà delle Ferrovie dello Stato e il Comune. È possibile quindi una concessione quasi gratutia dell'area per circa cento anni (come accaduto anche per lo stadio della Juventus) dove sorgerà esclusivamente lo stadio che dovrà rappresentare un volano per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere Pietralata e, più in generale, per lo sviluppo della capitale.