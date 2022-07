Seck e l'esperienza alla Roma: "Ho imparato tante cose"

Moustapha Seck è pronto ad affrontare la Roma da ex nell'amichevole tra Portimonense e giallorossi . Il laterale senegalese ha concesso un'intervista al quotidiano portoghese O Jogo parlando proprio dell'esperienza alla Roma e dichiarando: "Ho imparato tante cose nell'esperienza alla Roma. È vero che ero abbastanza giovane, ma ho avuto a che fare con grandi giocatori e sono migliorato molto anche sotto l'aspetto mentale. El Shaarawy c'era quando c'ero io ed è ancora nella rosa della Roma".

Roma, senti Seck

Seck ha poi aggiunto: "Ho anche giocato in prima squadra, ma poi sono stato ceduto in prestito, perché avevo uno scarso minutaggio. Il calcio italiano è molto tattico, soprattutto per i difensori, richiede un'enorme concentrazione". Infine, ha concluso: "La Roma attuale ha vinto la Conference League, si è rinforzata bene e credo sia ancora più forte di prima".