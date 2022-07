Tiago Pinto amore per Dybala già dai tempi del Benfica: “Il mio giocatore preferito”

ROMA - Paulo Dybala alla Roma, manca soltanto l'ufficialità. Grande colpo del club giallorosso, la Joya è sbarcata in Portogallo e dopo le visite mediche firmerà il contratto triennale con la squadra capitolina. L'amore di Mourinho per Dybala, ma anche quello di Tiago Pinto. Non è un segreto che il gmammirasse Paulo Dybala. Ai tempi del Benfica, nel 2020, aveva parlato così della Joya: “Dybala è un piccolo Messi, è il mio giocatore preferito della Serie A”. Profetico. Perchè il dirigente giallorosso, insieme al resto della società, ha fatto sì che l’argentino vestisse la maglia della Roma.