Diretta Roma-Sporting Lisbona ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

FARO (PORTOGALLO) - Per il terzo test amichevole del suo pre-campionato contro lo Sporting Lisbona la Roma oggi avrà uno spettatore in più ad osservarla: Paulo Dybala sarà in tribuna per assistere per la prima volta da giocatore giallorosso (lo è a tutti gli effetti ormai, anche se manca ancora l'ufficialità) all'uscita dei suoi nuovi compagni. Avrà modo di conoscerli bene durante il ritiro, dove è arrivato nella giornata di ieri e dove ha sostenuto le visite mediche. Presto Paulo verrà provato nel modulo di Mourinho e probabilmente i tifosi potranno vedere l'esordio della Joya con la Roma all’Olimpico domenica 7 agosto nella partita che si giocherà contro lo Shakhtar Donetsk. Ma già prima Dybala potrebbe fare uno spezzone nell’ultima amichevole in Portogallo, in programma sabato contro il Nizza, e provare i primi schemi con la squadra nel test fissato per la prossima settimana a Trigoria contro l’Ascoli, tra mercoledì e giovedì.