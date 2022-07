Roma, a tutto Dybala. Dagli scacchi a Uno fino ai Lego: gli hobby della Joya

ROMA - A tutto Dybala. L'annuncio di ieri del suo arrivo ha scatenato i tifosi della Roma, euforici per l'innesto in rosa della Joya. Il colpo che desideravano, l'acquisto del top player che tanto ha fatto bene alla Juventus e con la nazionale argentina. Della caratteristiche tecniche della Joya i tifosi già sanno tutto o quasi, non delle sue passioni , dei suoi hobby e di come trascorre il tempo libero quando non incanta con il pallone.

Partiamo dal grande amore per i suoi due cani, inseparabili in tutti i suoi viaggi e anche nelle sue foto su Instagram. La prima ad arrivare in casa è stata Kaia , un Akita arrivato in famiglia nel 2020, dal pelo chiaro e lungo. A fargli compagnia è arrivato nel 2021 Bowen , inizialmente rivale di Akita molto gelosa del nuovo arrivato.

Ma quali sono gli hobby di Dybala? Ne ha tanti per passare il tempo divertendosi, rilassandosi ma al tempo stesso anche per allenare la mente. Uno dei giochi preferiti è quello dei Lego: "Li uso per rilassare la mente", ha dichiarato qualche tempo fa. Si dice che una notte abbia costruito il Tower Bridge senza andare a dormire: dentro la sua villa a Torino ci sono grandi costruzioni di Lego, alcune di queste saranno trasferite nella sua nuova abitazione nella capitale.

E a proposito di giochi per allenare la mente, Dybala ha una passione anche per gli scacchi. Ha imparato l'arte in famiglia, da bambino. L'unico problema è trovare un compagno di squadra con la sua stessa passione, altrimenti gioca con le applicazioni del telefono, usando naturalmente un nickname diverso per non essere riconosciuto.

Così come fa quando gioca alla PlayStation quando gioca a calcio online. Si diverte a giocare qualche partita, ma senza mai eccedere preferendo invece una serie tv su qualche piattaforma oppure andando al cinema. A proposito, uno dei suoi film preferiti è "Il Gladiatore": "Come noi (quando era alla Juventus, ndr) Massimo Decimo Meridio non iniziò bene. Gli uccisero la moglie e il figlio. Ma con la sua forza interiore è riuscito a uccidere il Cesare. Era quello che voleva, così come noi volevamo lo scudetto a tutti i costi". Passione anche per i giochi di carte, dal poker fino a Uno: tutti giochi da fare con amici e solo per divertimento.

A Dybala piace anche viaggiare, anche se il tempo è poco per farlo. Di certo però adesso ha coronato il suo sogno: "Sono innamorato di Roma e Parigi", aveva dichiarato in un'intervista a Gq. Adesso avrà tutto il tempo per visitare la capitale e le sue meraviglie.