Friedkin, il messaggio a Dybala: "Tutti stanno meglio in giallo e rosso"

ROMA - Non poteva mancare il saluto dei Friedkin nel Dybala Day. Questa mattina l'attaccante argentino è stato ufficializzato come nuovo giocatore della Roma, così anche il presidente giallorosso tramite il profilo Twitter del suo Gruppo ha voluto mandare un messaggio alla Joya: "Tutti stanno meglio in giallo e rosso, benvenuto Paulo!". I Friedkin sono stati decisivi nella trattativa con una call con Dybala la sera prima del sì definitivo. Il presidente ha pilotato il jat privato che da Torino è arrivato a Faro, dove è cominciata l'avventura in giallorosso.