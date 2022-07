Pellegrini promuove la Roma: "Ottimo ritiro e mentalità vincente"

ROMA - Il pari con il Nizza e la precedente sconfitta con lo Sporting nelle ultime due amichevoli disputate in Portogallo dalla Roma non preoccupano Lorenzo Pellegrini , che contro la squadra di Lisbona ha anche segnato uno splendido gol : "Stiamo lavorando e può essere che manchi lucidità nello spunto o nella forza - ha spiegato il capitano giallorosso ai microfoni del sito ufficiale del club al termine del ritiro lusitano -. Siamo molto contenti , abbiamo fatto un grande lavoro per ripartire bene".

Incognita Mondiale

Il 26enne centrocampista promuove dunque il lavoro svolto dal gruppo, al quale si è aggiunto da qualche giorno Dybala che aspetta però ancora di esordire: "Abbiamo fatto un buon ritiro, abbiamo spinto forte. Il bilancio si farà dopo, in base a come andranno le partite, ma sono sicuro che andranno in un solo indirizzo, quello della vittoria che è quello che vogliamo". Tra le incognite del prossimo campionato quella della pausa forzata a novembre: "Quest'anno con lo stop per il Mondiale sarà importante partire subito forte - ha aggiunto Pellegrini -, in modo di arrivare alla sosta in una posizione in alto in classifica".