Delirio Roma e febbre Dybala, lunghe file per i biglietti della presentazione

ROMA - Aumenta la febbre Dybala, i tifosi della Roma non vedono l'ora di vederlo in campo dal vivo. Potranno farlo tra dieci giorni, nella gara del 7 agosto all'Olimpico contro lo Shakhtar: oggi è stata aperta la vendita libera che ha immediatamente generato il caos nel portale informatico del club. Biglietti a ruba, oltre cinquemila persone sono in fila per poter prendere uno o più biglietti per la gara di presentazione della squadra e di Paulo Dybala.