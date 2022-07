Conte: "Rispetto per Mourinho, ci saluteremo"

Il rimpianto di Conte

L’amichevole israeliana, al di là del prestigio, gli fa tornare in mente il dispiacere per una finale mancata: quella di Conference League, che poi la Roma ha vinto contro il Feyenoord. Il Tottenham era stato squalificato dall’Uefa per non aver giocato la partita con il Vitesse a causa di un focolaio-Covid: «E’ stata una decisione non leale. Non è stato giusto per il club e per i calciatori, perché era una competizione nella quale saremmo stati protagonisti fino alla fine. E’ assurdo che non si sia trovata una data per rigiocare il match. Ma siccome ormai è andata, e non l’abbiamo vinta noi, sono contento che sia stata la Roma a conquistare il trofeo».