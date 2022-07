Mourinho, tappa a Gerusalemme: visita al Muro del Pianto VIDEO

ROMA - La Roma ieri pomeriggio è volata in Israele dove domani sera affronterà ad Haifa il Tottenham di Antonio Conte. José Mourinho e alcuni giocatori questo pomeriggio da Tel Aviv, dove ha pernottato la squadra, si sono spostati a Gerusalemme per visitare una parte della Città Santa. Immancabile tappa al Muro del Pianto, meta ogni giorno migliaia di ebrei e turisti che vi si recano per depositare i loro desideri.