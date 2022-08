Borja Mayoral saluta il Real Madrid: va al Getafe a titolo definitivo

ROMA - Per trattenere Borja Mayoral a titolo definitivo la Roma avrebbe dovuto sborsare in questa sessione di mercato ben venti milioni di euro. Invece il centravanti spagnolo si trasferirà al Getafe a titolo definitivo per la metà. Borja Mayoral ha salutato ufficialmente anche il Real Madrid ed è pronto a unirsi all'altro club di Madrid a titolo definitivo: è ufficiale l'acquisto da parte del Getafe, club che lo aveva prelevato in prestito lo scorso gennaio dopo che Mourinho lo avewva scaricato. Mayoral non è riuscito a trovare posto nel Real Madrid, neanche come vice Benzema, e ha optato allora per il trasferimento: il Getafe lo ha acquistato per dieci milioni di euro.