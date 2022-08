Roma-Shakhtar, Olimpico da sogno: tutto esaurito per la presentazione!

La nuova stagione all’Olimpico si aprirà esattamente come si è chiusa la precedente: con il bagno d’amore da parte dei tifosi, pronti a esaltarsi per una Roma che ha accolto Paulo Dybala e che nelle prossime ore darà il benvenuto anche a Gini Wijnaldum. Sale sempre di più l’attesa per la prima partita della stagione all’Olimpico, l’amichevole contro lo Shakhtar che servirà anche a presentare la nuova squadra allenata da Mourinho. E che squadra. Perché nella capitale, sponda giallorossa, nell’aria si respira un entusiasmo generato sia dalla vittoria della Conference League, sia da una campagna acquisti che nelle ultime settimane ha acceso i sogni di grandezza dei romanisti. La conferma dei big, più gli innesti di alternative di livello e l'arrivo di veri e propri top player. E naturalmente quel Mourinho che ha dato il via a un nuovo progetto, sposato in pieno dai Friedkin che hanno investito in due anni ben 632,5 milioni di euro.

Oltre 60mila più Blanco Il primo bagno d’amore come detto sarà domenica, la prima di un agosto rovente e che i tifosi hanno deciso di trascorrere in un Olimpico che si preannuncia sold out. Tanta infatti è stata la richiesta che ieri il club, oltre ad annunciare l'esibizione di Blanco all'intervallo del match, ha comunicato l’apertura anche del settore Distinti Nord Ovest, normalmente deputato ad accogliere i tifosi ospiti. Tutto lo stadio sarà colorato di giallo e rosso, pronto ad accogliere i nuovi acquisti Celik, Matic, Svilar Dybala e Wijnaldum. Il centrocampista olandese non giocherà, ma sarà presentato allo stadio e acclamato dai tifosi. Più di sessantamila tifosi. Più o meno quanti la scorsa stagione avevano salutato l’Olimpico nella finale della Roma in Conference League. Quella che i giallorossi hanno giocato sì a Tirana, ma con il sostegno dei romanisti che si erano radunati nello stadio che nella passata stagione ha accolto in totale più di un milione di tifosi tra campionato e coppe.