Roma, ecco la terza maglia: nera e rosa con un effetto super sullo stemma

ROMA - A ridosso dell'inizio della stagione, è temp per i club di svelare le nuove maglie. La Roma nei prossimi giorni presenterà la seconda, quella bianca, ma intanto sui social sono già uscite le prime indiscrezioni sulla terza. Il colore base è il nero, con alcuni motivi geometrici in rosa, stesso colore che appare sulle maniche con un inserto per lato. La vera particolarità è legata allo stemma: ci saranno ben due loghi. Grazie ad un effetto “translucido” si passa dal dal vecchio stemma della Roma all'altrettanto storico “ASR”.