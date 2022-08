Ufficiale, Wijnaldum è della Roma: depositato il contratto in Lega

Wijnaldum era sbarcato ieri nella capitale, ieri sera ha avuto in primo incontro con la squadra a cena, e oggi ha sostenuto le visite mediche di idoneità sportiva. L'olandese ex Psg si trasferisce in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Il giocatore firmerà con la Roma un contratto fino al 2025, nella prima stagione il Psg contribuirà al pagamento dello stipendio per circa il 50%, dunque la Roma lo pagherà poco meno di 5 milioni netti.