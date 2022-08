Roma, ufficiale: Veretout è un giocatore del Marsiglia

ROMA - Jordan Veretout è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia . Dopo le visite mediche e la firma sul contratto arriva anche l'ufficialità. L'operazione si è conclusa nella giornata di ieri, i giallorossi incasseranno 11 milioni più 4,5 di bonus : 2 mln per le presenze e due bonus da 1,25 per la qualificazione in Champions League.

Veretout lascia la Serie A dopo 133 partite, 33 gol e 13 assist. Stagioni giocate ad alto livello, come quelle alla Fiorentina e le prime due alla Roma, altre invece nell’anonimato, come l’ultima vissuta in giallorosso ricca di polemiche per le richieste contrattuali e per alcune vicende legate alla sua vita privata. Il francese ha vissuto una stagione tutt’altro che esaltate, tra lo scarso minutaggio riservatogli da Mourinho, i problemi con il suo ex agente e la tensione per il rinnovo del contratto che pretendeva a cifre impossibili.