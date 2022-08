Roma, esordio anche per Wijnaldum: i tifosi lo celebrano con il coro tormentone

ROMA - Una serata perfetta all'Olimpico non solo per il 5-0 allo Shakhtar ma anche per la presentazione della squadra e l'ingresso in campo dei nuovo giocatori. L'ultimo acquisto, Gini Wijnaldum , ha fatto il suo esordio proprio stasera all'Olimpico, accolto dai 65mila tifosi in festa.

Venticinque minuti per il centrocampista che ha dimostrato di essere in buona forma nonostante non si sia allenato in questo mese insieme al Paris Saint Germain perché inserito tra gli esuberi. La sua accoglienza è stata una vera e propria festa, celebrata con “This Girl”, canzone con cui i tifosi hanno accolto il giocatore a Ciampino. Lo stesso giocatore a fine partita ha applaudito i tifosi per ringraziarli della calda accoglienza in questi suoi primi giorni nella capitale.