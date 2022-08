Roma, reunion argentina: Dybala a cena con Samuel

ROMA - La nostalgica ed emozionante visita a Trigoria di Walter Samuel, storico ex difensore della Roma scudettata nel 2001, non si è esaurita con la passeggiata nell'Archivio Storico e con la consegna della maglia celebrativa, rigorosamente numero 19. "The Wall", infatti, attualmente vice del ct Scaloni nella nazionale argentina, si è dato appuntamento in serata con il connazionale Paulo Dybala presso un noto ristorante panoramico in zona Eur: Il Fungo. Fil rouge dell'incontro - non è difficile da immaginare - sarà stato certamente José Mourinho: con Samuel, lo Special One ha portato a casa l'indimenticabile Triplete ai tempi della comune militanza all'Inter; con Dybala, invece, nel clou dei festeggiamenti per la vittoria della Conference League, si è esposto in prima persona, ricoprendo un ruolo chiave nell'arrivo della Joya nella Capitale.