Roma, Smalling: "Vittoria per Wijnaldum, spero possa tornare presto"

ROMA - "Possiamo giocare meglio. Ma l'importante è aver vinto ed essere a 6 punti in classifica. Possiamo solo migliorare. Ho fatto un buon precampionato, non ho avuto problemi fisici. Non potevamo partire meglio, siamo a punteggio pieno". Lo ha detto ai microfoni di Dazn Chris Smalling, autore della rete che ha permesso alla Roma di battere la Cremonese nella prima gara dei giallorossi all'Olimpico in questo campionato. "Siamo una squadra più completa adesso, potevamo segnare 3-4 gol in entrambe le partite. Ma anche di misura riusciamo a portare a casa in rete", ha proseguito il difensore inglese. In chiusura, un pensiero per Wijnaldum, vittima di un brutto infortunio: "Siamo tristi per il suo infortunio, si sentiva bene e si è già integrato nel gruppo. Abbiamo bisogno di lui, speriamo possa tornare il prima possibile", ha concluso.