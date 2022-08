Juve-Roma, tocca a Matic: sa come si vince allo Stadium

ROMA - La notte del gigante. Contro la Juventus tocca a Nemanja Matic, 194 centimetri di esperienza al servizio del caposquadra Mourinho. Le assenze contemporanee di Wijnaldum e Zaniolo obbligano la Roma a ripensarsi, con il duplice obiettivo di garantirsi la necessaria solidità e di creare difficoltà all’avversario. Matic, alla prima da titolare dopo i due spezzoni giocati contro Salernitana e Cremonese, si piazzerà nel mezzo al fianco di Cristante: non è la coppia ideale secondo l’allenatore ma è quella giusta per il momento. Per la partita.

Matic, il precedente Matic tra l’altro ha già giocato e vinto allo Stadium con il Manchester United di Mourinho (e Smalling), tra le polemiche per il gesto delle orecchie mostrato dal boss ai tifosi juventini. Con la sua qualità di rubapalloni e l’attitudine al pressing, senza contare il curriculum che gli permetterà di affrontare con lucidità le situazioni di gioco più spinose, Matic sarà un importante supporto difensivo per la Roma, che rispetto alle prime due partite di campionato avrà un assetto meno spregiudicato.

Mourinho, colossi Roma per la Juve Mourinho in compenso schiererà una squadra fisicamente poderosa. Escludendo Dybala (1.77) e il muscoloso Karsdorp (1.84), tutti i giocatori che dovrebbero cominciare la partita superano il metro e 85 di altezza. E quattro (il portiere Rui Patricio, più Smalling, Matic e Abraham) toccano o superano quota 1.90. Nei duelli, soprattutto sui calci piazzati, la Roma intende farsi rispettare. E magari sfruttare le palle inattive per sbloccare il risultato, come è capitato a Smalling contro la Cremonese.

Roma, la concentrazione In una sfida che può essere decisa dai dettagli, tre le sole squadre di Serie A che ancora non hanno concesso un gol alle avversarie, sarà fondamentale non commettere errori gravi. L’anno scorso la Roma perse all’andata, proprio a Torino, per una disattenzione che provocò la rete decisiva di Kean e al ritorno all’Olimpico andò in blackout per sette minuti prendendo tre gol che ribaltarono il risultato. Stavolta Mourinho chiederà la massima attenzione alla squadra, sperando che l’arbitro Irrati non sbagli come Orsato un anno fa. Occhio anche al Var: Di Paolo nella scorsa stagione fu duramente attaccato dall’allenatore per la gestione degli episodi di Napoli-Roma (l’arbitro all’epoca era Di Bello). Chissà se vedremo nuove scintille.