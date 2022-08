Juve-Roma: Spinazzola, è questa l’occasione giusta

È passata un’eternità da quella trattativa saltata in extremis . Oggi Spinazzola è un uomo diverso e si presenterà in campo contro il suo passato per confermare di aver messo nel cassetto dei ricordi l’ultimo grave infortunio che gli cancellato una stagione intera. «La riabilitazione è stata lunghissima e difficile. Muscolarmente posso ancora migliorare, ma in queste settimane ho visto tanti cambiamenti . Sento una spinta maggiore nell'arto sinistro. Mi sembra di migliorare e questo mi rende felice. Lo scorso anno Mourinho mi è stato vicino , per fortuna oggi mi deve dire poco perché mi vede felice», ha detto l’esterno ai microfoni di Dzan. C’è spazio anche per un passaggio sugli obiettivi stagionali : «Lo dirà la strada e li vedremo verso marzo, aprile. Di sicuro possiamo dire che ci sono tante concorrenti. Io voglio continuare a vincere e speriamo di farlo. E quest'anno ci possiamo divertire molto». Magari, anche negli scontri diretti.

Dalla tribuna al campo

L’anno scorso chiaramente non era presente allo Stadium e nemmeno all’Olimpico. Stava ai box, guardava le partite dalla tribuna o in tv dopo il lavoro di riabilitazione e le sedute in palestra. L’ultima volta che ha incrociato la Juventus a Torino non andò benissimo: l’almanacco, aperto sul 6 febbraio 2021, riporta una sconfitta per 2-0 firmata da Cristiano Ronaldo e da un autogol di Ibañez. Nonostante il ko, Spinazzola giocò una grande partita dando vita a un duello spettacolare con Danilo, finito praticamente alla pari. Spinazzola attaccò per tutta la partita, soprattutto nel primo tempo, senza risparmiarsi, dando fastidio al brasiliano, che aveva solo il compitino di limitarlo negli affondi che potevano risultare devastanti. Quando era alla Juve incrociò la Roma all’Olimpico: a quel giro vinsero i giallorossi, sempre per 2-0, grazie ai gol di Dzeko e Florenzi. Ora una nuova sfida da ex. La più intrigante dopo un periodo da riscattare.