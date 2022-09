Roma, i tempi di recupero di Kumbulla ed El Shaarawy. E ora c'è la grana Kluivert

ROMA - Per Mourinho l’inizio di stagione non è stato fortunato: ha perso dopo la prima giornata Wijnaldum, dopo la seconda Zaniolo e ieri Kumbulla ed El Shaarawy. Entrambi i giocatori, usciti dal campo durante la partita contro il Monza, hanno riportato lesioni muscolari. Al bicipite femorale della coscia sinistra il difensore, al muscolo psoas della coscia sinistra l’attaccante. Questo il responso degli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti ieri a Trigoria. Entrambi mancheranno per un mese. Il rientro è previsto per il 2 ottobre in occasione della partita contro l’Inter.

Problemi per Mourinho

Il primo posto in classifica conquistato dopo sette anni costa caro. L’allenatore non ha cambi di ruolo per i tre difensori centrali titolari e senza El Shaarawy ha una soluzione in meno per l‘attacco, considerato che il Faraone è sempre stato utilizzato nel corso delle prime partite di campionato. Ma almeno migliorano le condizioni di Zaniolo. Ancora con il tutore alla spalla, martedì l’attaccante era in tribuna all’Olimpico e continua ad allenarsi. Il suo rientro è previsto tra un paio di settimane, per la partita contro l’Atalanta, in programma il 18 settembre. Con l’assenza di Kumbulla, in questo mese Smalling, Mancini e Ibañez dovranno fare gli straordinari. Ieri l’albanese ha espresso la sua delusione sui social: "Ci tenevo molto alla mia prima da titolare in questa stagione e volevo rispondere all’affetto dell’Olimpico. Purtroppo, la fortuna non è stata amica e non potrò aiutare la squadra per un po’. Ma tornerò presto e darò il massimo. Forza Roma".