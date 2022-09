Roma, Solbakken a gennaio: Pinto lo ha già prenotato

ROMA - Una sconfitta pesante per il Bodø/Glimt che ieri sera ha probabilmente salutato il sogno di vincere il suo terzo campionato consecutivo. Il club norvegese infatti è stato battuto 4-1 in casa dal Molde capolista in classifica che a nove giornate dalla fine del campionato ha portato il suo vantaggio sul Bodø a ben dieci punti. Ola Solbakken era in tribuna a fare il tifo per i suoi compagni, da quando si è fermato - lo scorso 10 luglio - per l’infortunio alla spalla è sempre rimasto vicino alla squadra per sostenere i suoi con la speranza di vincere un ultimo campionato in Norvegia. Sarebbe stato il miglior modo di salutare e cominciare la nuova avventura in un altro club: la Roma, che lo ha bloccato e che presto definirà i dettagli del contratto che lo legherà ai giallorossi a partire dal primo gennaio, quando sarà scaduto l’accordo tra l’attaccante e la squadra norvegese che è riuscita a evitare la sua partenza già nel mercato estivo. Complice anche l’infortunio alla spalla che lo ha reso indisponibile da ormai due mesi e quindi ha spinto la Roma (e inizialmente anche il Napoli) a temporeggiare e quindi dargli appuntamento al 2023. Sarà lui il primo arrivo della prossima finestra di mercato invernale.

Via libera

Dopo la frenata di Giuntoli, la Roma ha intensificato ulteriormente i contatti con l’entourage del giocatore, rassicurata anche dalle sue condizioni dopo l’approfondita visita medica sostenuta lo scorso 19 luglio a Roma, nella clinica Villa Stuart. Test strumentali che hanno dato un responso favorevole sul suo processo di recupero dall’intervento alla spalla e che hanno spinto Tiago Pinto ad aprire un dialogo per il contratto. Non è ancora definito l’accordo ma le parti si sono già strette la mano dandosi appuntamento alle prossime settimane. Il general manager della Roma nella conferenza stampa di venerdì scorso ha confermato indirettamente il suo arrivo, con una risposta astuta che ha lasciato intendere il suo interessamento a chiudere per il giocatore: «Solbakken è una sorpresa perché pensavo che avesse firmato per una squadra. Avevano detto che lui era stato a Roma e aveva fatto le visite mediche. Se non ha firmato ancora, proviamo…». Con il Napoli ormai defilato, il portoghese ha in mano il giocatore.

Cambio con Shomurodov

L’obiettivo per gennaio è comunque provare a garantire un’uscita per compensare l’arrivo di Solbakken e cercare di abbassare ulteriormente il tetto ingaggi come già fatto nell’ultima sessione di mercato. Pinto proverà nuovamente a cedere Shomurodov, terzo centravanti alle spalle di Abraham e Belotti, e con un ingaggio superiore al milione e mezzo netto a stagione. Con il suo addio la Roma riuscirebbe in un cambio di attaccanti funzionale e a costi minori. Solbakken adesso è concentrato a recuperare dall’infortunio alla spalla: lavorerà per essere pronto per il finale della sua stagione in Norvegia, tra campionato ed Europa League. Tra quattro giorni festeggerà il suo ventiquattresimo compleanno, e chissà che non possa già arrivargli un messaggio di auguri anche da Trigoria.