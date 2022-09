ROMA - Brutta sconfitta per la Roma di Mourinho, battuta dall'Udinese per 4-0. Al termine della partita alcuni giocatori sono andati sotto al settore ospiti della Roma, tra questi anche Dybala che oltre ad aver applaudito gli oltre duemila giallorossi ha anche chiesto scusa con un cenno con la mano. Volto scuro - inevitabilmente - per la Joya, che dopo aver raggiunto i 100 gol in Serie A nella sfida contro il Monza non è riuscito stavolta a trovare la via del gol.