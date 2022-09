Mourinho: "Risultato bugiardo, ci sta andando tutto storto"

ROMA - Clamorosa sconfitta della Roma in Bulgaria contro il Ludogorets. La squadra di casa ha battuto i giallorossi 2-1 grazie alla reti di Cauly e Nonato: a nulla è servita la rete di Shomurodov realizzata per il momentaneo pareggio. Al termine del match José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky.

Ci sono stati momenti in cui siete stati in pieno controllo, cosa è successo?

“Sì, è vero. Non abbiamo fatto una partita fantastica, però non abbiamo meritato di perdere. Abbiamo avuto una buona reazione al loro gol e abbiamo pareggiato e subito dopo ci hanno risegnato. In queste ultime due partite sembra che tutto vada contro di noi. Per fortuna ci sono altre cinque partite. Peccato aver perso la prima, perché vincere la prima dà fiducia. Ora dovremo vincere in casa la prossima”.

Quali problematiche ci sono state in difesa?

“Non è un problema della difesa. Non si difende in 4, si difende di squadra. Il secondo gol è causato dall’emotività. Arriva fuori dal contesto della partita”.

Un suo pensiero sulla scomparsa della Regina Elisabetta.

“Mi dispiace tanto. L’Inghilterra è la mia casa, lì ho la mia casa. Lei è importante al 100%. Mi dispiace, ovviamente”.