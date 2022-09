Roma, serve ripartire: le possibili soluzioni per correggere gli errori e tornare alla vittoria

ROMA - Due sconfitte consecutive. Due brutte sconfitte maturate contro l'Udinese (4-0) e il modesto Ludogorets (2-1). Una crisi di identità, una condizione atletica non ottimale, e tanta fatica a trovare un'idea di gioco legata anche agli infortuni pesanti (Wijnaldum e Zaniolo) e le distrazioni dei singoli giocatori. La Roma di questo inizio stagione è apparsa ancora "work in progress", senza aver trovato la giusta coesione tra vecchi giocatori e nuovi acquisti, tra reparti costretti a un assemblaggio precario per gli infortuni di elementi chiave.

I problemi della squadra sono noti, le soluzioni invece possono essere diverse. La prima, naturalmente, è risolvere l'equivoco in mezzo al campo della coppia Matic-Cristante: lenta, compassata e che slega i reparti facendo difficoltà nella doppia fase. Mourinho nelle ultime due partite ha buttato nella mischia Camara : qualche minuto nei secondi tempi delle partite per fargli prendere un po' di ritmo e fargli capire meglio come effettivamente gioca la squadra. Ecco, la prima soluzione è dare maggiore dinamismo al centrocampo inserendo il guineano dal primo minuto al posto di uno dei due centrocampisti. Più Cristante di Matic, con il serbo tra i più lucidi in questo avvio di stagione.

Il cambio modulo

Tanti tifosi chiedono invece il cambio di modulo. Abbandonare quindi la difesa a tre per passare al 4-3-2-1 (o 4-3-1-2). Il modulo ad albero di Natale che permetterebbe di dare maggiore consistenza al centrocampo giallorosso, con l'inserimento di un centrocampista più dinamico e la permanenza del duo sopracitato per dare anche maggiore consistenza sia per la copertura difensiva e sia per l'impostazione del gioco. Fuori uno tra Mancini e Ibanez, dentro un centrocampista per permettere anche a Dybala di non arretrare troppo in copertura e concentrarsi più sulla fase offensiva.

Pellegrini a centrocampo

Senza la coppia Matic-Wijnaldum, con l'olandese che rientrerà soltanto a gennaio, una delle possibilità è far scalare Pellegrini sulla mediana. Dybala alle spalle di Belotti-Abraham (poi Zaniolo quando rientrerà), il capitano giallorosso a prendere le redini del gioco a centrocampo per smistare il pallone e dare più velocità al reparto. "Lorenzo può giocare in questa posizione", ha dichiarato più volte Mourinho. E allora chissà che non possa essere questo lo stratagemma per cercare di uscire dal periodo negativo e ritornare alla vittoria.

Più concentrazione

Quello tattico non è l'unico problema della Roma. A questo si aggiunge anche la leggerezza di alcuni giocatori che non stanno dando il 100% in partita. Distrazioni difensive e offensive, errori grossolani che sono costati caro nelle due partite e hanno portato ai sei gol subiti in due sole partite. Da Karsdorp a Rui Patricio fino a Pellegrini e Abraham: troppi errori di concentrazione e lucidità negli interventi e nelle scelte. Non è Mourinho a scendere in campo, e di fronte alle sviste tecniche può soltanto alzare le mani. La scossa e la svolta può e deve arrivare un po' da tutti: dalle manovre tattiche, dai giocatori che in campo devono senz'altro dare di più. Al tecnico cercare le giuste soluzioni per la sfida di lunedì contro l'Empoli.